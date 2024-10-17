الرياضة - 10:52 - جمال الغندور: لا أقبل بتدخلات القطبين في اختيارات طاقم تحكيم السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - قال الخبير التحكيمي جمال الغندور، إنه دائمًا ينصح الحكام بأن لا تتغير شخصيتهم ويحافظوا عليها في المباريات.

وتابع جمال الغندور خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «أسرتي كانت تشجع نادي الترسانة وأنا أحب نادي الترسانة وأشجعهم، وعندما مارست كرة القدم وثم التحكيم تضائل عامل الانتماء بداخلي».

وأضاف: «جميع حكام السوبر يمتلكون الرخصة وسيقود أحدهم غرفة الفار».

وأكمل: «حكمت مباراة الأهلي والزمالك الأولى في دوري موسم 1996 وسارت بشكل جيدو تلقيت هاتفًا قبل مباراة القطبين موسم 1996 بـ 4 أيام وقيل لي "تحب مين يكون معاك في طاقم التحكيم؟.

واستطرد: «تم إبلاغي باختيار طاقمين حكام للمباراة قبل بدايتها بأربع ساعات فقط وأعترضت على هذا الأمر، وتم إبلاغي قبل المباراة باختياري حكمًا رابعًا للقمة وطلبت إعفائي».

وتابع: «تم اختياري في نفس الوقت لإدارة مباراة الكأس بين الأهلي والزمالك بعد أسبوع».

وأختتم: «لا يوجد خطاب رسمي يفيد برفض القطبين محمد معروف وأمين عمر لإدارة السوبر المصري، ولا أقبل بتدخلات القطبين في اختيارات طاقم تحكيم السوبر، طاقم تحكيم السوبر بات أمرًا واقعًا وأرفض الضغط على الحكام».