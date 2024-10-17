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الرياضة - 10:52 - اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط في «ظرف مغلق».. وهذا موعد الإعلان عنها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:52 - اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط في «ظرف مغلق».. وهذا موعد الإعلان عنها - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:52 - اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط في «ظرف مغلق».. وهذا موعد الإعلان عنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:52 صباحاً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي الأندية وتحديدًا بيراميدز تواصلوا مع مسؤولين في اتحاد الكرة للاستفسار عن الأنباء التي ترددت بشأن توقيع عقوبات على بعض اللاعبين منهم محمد الشيبي ومروان حمدي بسبب ما حدث في مباراة الأهلي بالدوري الموسم الماضي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: «اتحاد الكرة رد على الأندية الموقع عليها عقوبات من لجنة الانضباط، بأن العقوبات في ظرف مغلق ولن يتم الكشف عن العقوبات إلا بعد مباراة السوبر المصري».

واختتم: «هذا القرار جاء منعا لحدوث أي أزمات بين الأندية خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز في الإمارات».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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