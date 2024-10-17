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الرياضة - 10:14 - هل يشارك محمد الشناوي في السوبر بعد إصابته مع المنتخب؟ «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:14 - هل يشارك محمد الشناوي في السوبر بعد إصابته مع المنتخب؟ «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:14 - هل يشارك محمد الشناوي في السوبر بعد إصابته مع المنتخب؟ «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خوض السوبر المصري بالإمارات، في الفترة من 20 وحتى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتعرض الشناوي لإصابة قوية خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام موريتانيا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي أنتهت بفوز «الفراعنة» بهدف عالمي من إبراهيم عادل.

هل يشارك محمد الشناوي في السوبر بعد إصابته مع المنتخب؟

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات عبر برنامج «حارس الأهلي»:«الحمد لله تم الاطمئنان على حالة الشناوي، والتأكد من عدم وجود ما يمنع مشاركاته في مختلف اللقاءات، خلال الفترة القادمة».

وتابع شوبير: «محمد الشناوي صمم على استكمال مباراة مصر وموريتانيا، وكان اللاعب يعاني من دوخة خفيفة، وظل تحت المراقبة من الجهاز الطبي في المنتخب، وبين شوطي اللقاء، أكد الحارس على جاهزيته، وقدرته على استكمال اللقاء».

واختتم: «الشناوي جاهز 100%، وإن شاء الله الشناوي وباقي لاعبي الفريق يساهمون في فوز الأهلي بكأس السوبر المصري».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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