السوبر المحلي، سمير عدلي يستقبل بعثة الأهلي اليوم في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - النادي الأهلي، يستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي بعثة فريق الكرة اليوم في الإمارات، حيث غادر عدلي مبكرا إلى هناك من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة بعثة الأحمر استعدادا لبطولة السوبر المحلي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي، حيث تتوجه البعثة إلى مطار القاهرة ظهرا من أجل السفر إلى أبوظبي.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

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