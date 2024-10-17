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الرياضة - 09:53 - قائمة الأهلي لخوض السوبر المصري.. ظهور أشرف داري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:53 - قائمة الأهلي لخوض السوبر المصري.. ظهور أشرف داري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - قائمة الأهلي لخوض السوبر المصري.. ظهور أشرف داري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة الأهلي الأقرب لخوض بطولة السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بدولة الإمارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لشد الرحال إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري بمشاركة بيراميدز والزمالك، بالإضافة إلى بطل كأس رابطة الأندية سيراميكا كليوباترا.

قائمة الأهلي لخوض السوبر المصري

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمز علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبوعلي - محمد عبد المنعم كهربا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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