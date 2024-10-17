الرياضة - 09:26 - هل ينتقل عمر مرموش إلى ليفربول؟.. صحفي إنجليزي يحسم الجدل «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - تحدث جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي الموثوق والمختص بأخبار نادي ليفربول، عن حقيقة رغبة الريدز في التعاقد مع عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال جيمس بريس في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: «عمر مرموش لاعب جيد جدًا ويقدم أداء أكثر من رائع مع فريق آينتراخت فرانكفورت، الجميع معجب باللاعب في ليفربول وأوروبا».

وأضاف: «الأمر مازال مبكرًا بشأن تعاقد ليفربول مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا يوجد مكان الآن في الفريق على مستوى خط الهجوم بعد التعاقد مع كييزا».

واختتم حديثه قائلًا: «نعم، رغبة التعاقد مع عمر مرموش مطروحة لكن ننتظر موقف محمد صلاح وداروين نونيز النهائي وفي جميع الأحوال يجب أن نضع أعيننا على اللاعب مع فريقه فرانكفورت».