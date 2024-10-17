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الرياضة - 09:26 - قائمة الزمالك لخوض السوبر المصري في الإمارات.. وجه جديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - قائمة الزمالك لخوض السوبر المصري في الإمارات.. وجه جديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - قائمة الزمالك لخوض السوبر المصري في الإمارات.. وجه جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - كشف الإعلامى خالد الغندور عن ملامح قائمة الزمالك استعدادًا للسوبر المصري في الإمارات والذى يقام في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن البرتغالى جوزيه جوميز استقر على ضم اللاعب الأفريقي جيفرسون كوستا لتدعيم خط الدفاع للقلعة البيضاء في ظل عدم وضوح موقف مصطفى الزناري بعد تعرضه للإصابة.

قائمة الزمالك للسوبر المصري في الإمارات

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد محمود - محمد حمدي - محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - «جيفرسون كوستا».

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو - كونراد ميشالاك - أحمد عبد الرحيم إيشو.

في خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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