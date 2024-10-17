مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:13 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تُقام اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من مجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، والمقسمة للمجموعتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

6 أكتوبر ضد النصر 3:30 عصرًا

بورفؤاد ضد المريخ 3:30 عصرًا

العبور ضد الشرقية 3:30 عصرًا

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 3:30 عصرًا

و تقام غدا الجمعة المباراة الخامسة من المجموعة ذاتها والتي تجمع فريق الشمس ضد مستقبل وطن في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

مواعيد مباريات اليوم للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

مصر للتأمين ضد الانتاج الحربي 3:30 عصرًا

بنها ضد اتحاد الشرطة 3:30 عصرًا

النجوم ضد إيسترن كومباني 3:30 عصرًا

جمهورية شبين ( باي )

ومن المقرر أن تقام مباراتين من نفس المجموعة غدا الجمعة، حيث يلاقي فريق الو ايجيبت ضد دياموند، وفويق تيم إف سي أمام البلاستيك، وتقام المباراتين بنفس التوقيت في تمام الساعة 3:30 عصرًا.

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2

العبور ضد المريخ 3ـ1

الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1

المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1

بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نظام التأهل إلى دوري المحترفين



وقرر اتحاد الكرة تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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