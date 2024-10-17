الرياضة - 08:59 - خالد الغندور: عمر جابر جاهز للسوبر المصري.. وجوميز طلب إعارة حسام أشرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.
وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته.
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