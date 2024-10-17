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الرياضة - 08:59 - خالد الغندور: عمر جابر جاهز للسوبر المصري.. وجوميز طلب إعارة حسام أشرف - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:59 - خالد الغندور: عمر جابر جاهز للسوبر المصري.. وجوميز طلب إعارة حسام أشرف - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:59 - خالد الغندور: عمر جابر جاهز للسوبر المصري.. وجوميز طلب إعارة حسام أشرف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.

وأضاف: حسام أشرف خرج من حسابات البرتغالي جوميز وتم استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى الامارات، والمدرب طلب اعارته بعد خروجه من حساباته.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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