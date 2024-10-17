الرياضة - 08:59 - صحفي جزائري: بلوزداد حظه سيئ بالوقع مع الأهلي في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - أكد الاعلامي الجزائري فريد آيت سعادة، أن بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، لم يكن معروفًا بشكل كبير للجزائريين، وكان هناك تحفظات على التعاقد معه، مشيرًا إلى أن تلك التحفظات كنت بسبب قدرته على تحمل الضغوط، ولكن بعد مرور الوقت يقدم نتائج مميزة، وحقق 5 انتصارات متتاليية.

وقال فريد آيت سعادة عبر برنامج بوكس تو بوكس: «لأول مرة في تاريخ منتخب الجزائر يحقق 3 انتصارات خارجية، بشكل متتالي، وهو ما جعل هناك حالة تفاؤل بين الجماهير، لكن الأهم بالنسبة للجمهور الجزائري هو المنافسة بقوة على أمم إفريقيا، وتكرار انجاز 2019.

وأضاف: «الجمهور الجزائري يحلم بالتتويج بلقب أمم إفريقيا المقبلة والصعود لكأس العالم المقبلة، وكذلك مسئولي اتحاد الكرة في الجزائر».

وأكمل: «رياض محرز مستواه متراجع حاليًا سواء مع الأهلي السعودي أو منتخب الجزائر، لكن أي لاعب في العالم يتعرض لتراجع في المستوى، ورغم أداء محرز الهزيل أمام توجو لكنه حظى بدعم جماهيري من الجزائريين والذين صفقوا له أثناء خروجه عطفا على التاريخ الكبير الذي يتمتع به اللاعب، والسؤال هل يحافظ اللاعب على مركزه في منتخب الجزائر».

وأشار إلى أن المباريات المقبلة في التوقف الدولي، ستكون حاسمة في مشوار محرز مع منتخب الجزائر، ولابد أن يستغله بينكوفيتش في تجربة لاعبين وتغيير خطط اللاعبين، وقد يمنح المدرب رياض محرز فرصة أخيرة من أجل اثبات ذاته والتأكيد على أحقيته في ارتداء قميص المنتخب الجزائري مستقبلا.

وتابع: «شباب بلوزداد حظه سيئ في الوقوع بمجموعة قوية مع الأهلي وأورلاندو بايرايتس وأفريكا سبورت العاجي، كلهم فرق قوية والمجموعة صعبة للغاية، الجميع في الجزائري يرى أن الأهلي الأوفر حظا بصدارة المجموعة والمنافسة ستكون على المركز الثاني».

واختتم: «أحمد قندوسي، لاعب جيد وسبق وتلقى عروضا من أندية جزائرية، وفكرة انتقاله لأحد الفرق مستقبلا قيد الدراسة».