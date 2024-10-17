الرياضة - 08:59 - كواليس انتقال عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن رحيل عمر سيد معوض عن النادي الأهلي إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، خطوة جيدة من اللاعب والمارد الأحمر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الأهلي سيحصل على العديد من المزايا المالية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف، عمر سيد معوض لاعب واعد ويمتلك إمكانيات فنية رائعة وخطوة احترافه مهمة في هذا السن والأهلي يشكر على موقفه وموافقته.

واختتم: ما علمناه من مصادرنا أن هناك عائد مادي في حالة تصعيد عمر معوض للفريق الأول، وعوائد مالية آخرى متوقفه على عدد الأهداف والمباريات وأيضًا نسبة كبيرة من إعادة البيع.