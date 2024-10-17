الرياضة - 08:59 - سيراميكا: الزمالك طلب ضم صديق إيجولا.. وبيراميدز أنهى الأمور رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة انتقال عمرو قلاوة إلى نادي الزمالك.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لا صحة تمامًا لطلب الزمالك التعاقد مع عمرو قلاوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف البطاوي: "الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق إيجولا في فترة الانتقالات الجارية".

وتابع: "أبلغنا إدارة الزمالك بإتمام تعاقد بيراميدز مع إيجولا".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلاً: "الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي وكانت شفهيًا فقط وجميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".