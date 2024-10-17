الرياضة - 08:59 - تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. سيطرة بيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - بلغ قطبا الكرة المصرية والأهلي دور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، حيث سيلتقيان معا في محطة هامة وتاريخية بالمسابقة القارية.

وحسم نادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، عقب الفوز في الدور ربع النهائي على رجاء أغادير المغربي.

وتغلب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي على رجاء أغادير بنتيجة 33-13، في مباراة مميزة لصالح المارد الأحمر.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26، في المباراة التي جمعتهما مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية، التي تقام حاليا في مدينة العيون المغربية.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد

وكانت أول مواجهة في بطولة إفريقيا لكرة اليد جمعت الأهلي بالزمالك في نسخة 2011، وشهدت تفوق الأبيض في الدور ربع النهائي بنتيجة 30-24.

المباراة الثانية جاءت في نسخة بطولة 2012، وشهدت فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 21-17 في المباراة النهائي.

أما بالانتقال إلى نسخة بطولة 2015، فنجد أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 26-24 في ربع النهائي.

رابع مواجهة إفريقية جاءت بين القطبين في بطولة 2017، وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-21 في نصف النهائي.

ورد الزمالك الاعتبار لنفسه عندما واجه الأهلي في نهائي نسخة بطولة 2018، وتفوق على الأحمر بنتيجة 27-25.

آخر مرة التقى فيها الزمالك بالأهلي في بطولة الأندية لكرة اليد جاءت في نسخة 2022، وتفوق الأبيض بنتيجة 26-25 في نصف النهائي.