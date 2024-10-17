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الرياضة - 08:43 - التابعي: الأهلي قد يخسر أمام سيراميكا.. ومواجهة الزمالك ستكون «حرب كروية» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:43 - التابعي: الأهلي قد يخسر أمام سيراميكا.. ومواجهة الزمالك ستكون «حرب كروية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:43 - التابعي: الأهلي قد يخسر أمام سيراميكا.. ومواجهة الزمالك ستكون «حرب كروية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:43 صباحاً - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن عمل المدربين خارج مصر يتطلب الحصول على رخص تدريبية معينة، وفي مصر لا يهتمون بذلك مطلقا، موضحا أن العمل في الخارج حاليا أصبح يتطلب الحصول على رخصة «البرو».

وقال «التابعي» عبر برنامج بوكس تو بوكس: «فكرة رحيل أحمد سيد زيزو مرفوضة بكل تأكيد، ولو لم يكن موجودًا في الفريق، كان الزمالك سيخسر كل البطولات».

وأضاف: «مستوى الأهلي أمام الزمالك في كاس السوبر الإفريقي، وعدم حصوله على ركلة ركنية، لو استمر سيخسر أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري، ورغم ذلك الأحمر في أسوأ حالاته والأبيض لم يكسب في الملعب، واتمنى فوز الزمالك بالبطولة».

وواصل: «إذا لم يحصل نادي بيراميدز على بطولة كبيرة هذا الموسم، يجب خصم نصف عقود اللاعبين، تم توفير كل الامكانيات من أجل التتويج بالألقاب».

وأشار إلى أنه يؤيد قرار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي في فرض الالتزام والانضباط على لاعبي الفريق، بالإضافة إلى التفكير في منح اللاعبين رواتب وفقًا للجهد المبذول والحصول على البطولات.

وأكد: «خسارة الأهلي السوبر الإفريقي تسببت في حالة غضب عارمة وهناك حالة من الحزن، وانفجر بركان غضب، وهناك حالة شحن كثيرة، وخصوصا ان البطولة خسرها أمام الزمالك للمرة الثانية».

وتابع نجم الزمالك السابق: «الفريق كان يحتاج لتلك البطولة، واعتقد لو الأبيض استطاع الفوز بالسوبر المصري سيكتسب ثقة كبيرة ودعم نفسي كبير في الموسم الجاري».

واختتم: «مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري، ستكون حرب كروية بينهما».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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