الرياضة - 08:43 - نجم الأهلي السابق: الأحمر سيدخل السوبر بدوافع مختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:43 صباحاً - أكد أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك مدربين في مصر يعملون مع بعض الاندية دون الحصول على رخص تدريبية، مشيرًا إلى أن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة لديه اهتمام كبير بهذا الملف.

وقال أحمد عادل عبر برنامج «بوكس تو بوكس»، لابد أن يقوم مسئولي الزمالك بصناعة أكثر من نجم داخل الفريق، وحال رحيل أي لاعب يكون بديله موجود، وكان من الممكن لو رحل زيزو استغلال المقابل المالي في شراء لاعبين مميزين.

وأضاف: أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا سيحافظ على استقرار فريقه، ويلعب دائما بشخصية جيدة في الملعب، ويجب عليه التركيز جيدًا في مواجهة الأهلي، والمباراة لن تكون سهلة مطلقا.

وواصل: الأهلي سيدخل لقاء سيراميكا بدوافع كبيرة من اجل تحقيق المكسب، وهناك عوامل كثيرة ترجح كفاة الفريق في تخطى المباراة المقبلة.

وأكمل: الأهلي اصبح يتبع الأساليب الأوروبية في غرفة الملابس، والنادي قام بتوفير كل الاجهزة الحديثة، ويتم الاهتمام بكل شئ بالنسبة للاعبين، وكذلك السيطرة على اللاعبين قدر الامكان.

وأتم: بالتأكيد دوافع الأهلي كبيرة للفوز بالسوبر المصري بعد فقدان السوبر الافريقي مؤخرا، بينما الزمالك لديه حالة نشوة كبيرة منذ الفوز بالبطولة الأخيرة، وبالتأكيد المباراة صعبة ولاعبي الأحمر سيقدمون أداءًا مختلفًا، وكولر شعر بحجم الخسارة الأخيرة.