الرياضة - 08:35 - رئيس نادي السكة الحديد: الفوز على المنصورة بداية الصعود للممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:35 صباحاً - أعرب رئيس نادي السكة الحديد الدكتور محمد حسين، عن سعادته بتحقيق الفوز على المنصورة في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وأكد حسين خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس، أن الفريق تم اختياره بعناية فائقة، تحت قيادة مدير فني محترف، وأن الدعم المالي الذي قدمه الدكتور وليد دعبس كان له دور كبير في هذا النجاح.

وأضاف، أن الجهود المبذولة توجت بالفوز، مؤكد عزم الإدارة على تحقيق نهاية قوية للموسم والصعود للممتاز.

وأشار إلى أن الفريق يحظى بدعم جماهيري كبير، حيث يسانده 50 ألف مشجع، وعند اللعب على ملعبنا، سيتجلى هذا الدعم من خلال رابطة المشجعين القوية التي تم تأسيسها.

كما وجه الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكة، الشكر للدكتور وليد دعبس على دعمه المستمر، مؤكد أنه دائمًا حاضر كجزء من الفريق، ليس فقط كمؤسس، بل كمشجع متحمس.

في الختام وجه رئيس نادي السكة الحديد، الشكر للقيادات الداعمة للفريق، مع تمنيات بمزيد من التقدم والنجاح في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.