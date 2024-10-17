الرياضة - 08:35 - بحضور الدكتور أشرف صبحي.. تفاصيل افتتاح مركز التنمية الشبابية والرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:35 صباحاً - استعرض الإعلامي عبد الناصر زيدان تفاصيل افتتاح مركز التنمية الشبابية والرياضية بجزيرة 2، بحضور وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الدولة في دعم وتطوير القطاع الرياضي والشبابي.

وأعرب عن أسفه تجاه تركيز أغلب الإعلام الرياضي على «التريند» بدلًا من تسليط الضوء على الجهود الحكومية للنهوض بالرياضة.

وأشار خلال برنامج ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التنمية الشبابية والرياضية، تحت رعاية وزارة الرياضة، وشركة «دفانت سينت سبورت» لإدارة وتشغيل النشاط الرياضي، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع بنك فيصل الإسلامي لدعم المركز والمساهمة في تعزيز البنية التحتية للرياضة.