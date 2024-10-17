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الرياضة - 08:35 - رئيس المنصورة: السكة استحق الفوز.. اتفهم غضب الجماهير.. والدوري مازال طويلًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:35 - رئيس المنصورة: السكة استحق الفوز.. اتفهم غضب الجماهير.. والدوري مازال طويلًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:35 - رئيس المنصورة: السكة استحق الفوز.. اتفهم غضب الجماهير.. والدوري مازال طويلًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:35 صباحاً - أعرب العميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة، عن رضاه بقضاء الله عقب الخسارة المفاجئة، من نظيره السكة الحديد، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وهنأ نادي السكة على الفوز، ومشيرًا إلى أن السكة فريق محترم وسيظهر بشكل أفضل بعد الدعم المادي الذي تلقاه مؤخرًا.

وأوضح البسيوني خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الشمس والمذاع عبر قناة الشمس مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن المباراة كانت متكافئة، وكان بالإمكان التعويض والفوز، لكن لم يكن هناك نصيب.

وأكد البسيوني احترامه لمشاعر جماهير المنصورة، الذي يشعر بالإحباط، لكنه شدد على أن إدارة النادي هي صاحبة القرار، وأنه لا ينبغي هدم الفريق بسبب خسارة مباراة أو اثنين في بداية، خاصة أن الموسم لا يزال طويلًا، ويتطلب المزيد من الصبر والعمل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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