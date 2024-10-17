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الرياضة - 08:27 - الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة للانضمام إلى الزمالك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:27 - الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة للانضمام إلى الزمالك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:27 - الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة للانضمام إلى الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، كل من، التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

واطمأن الجهاز الإداري لفريق الزمالك على وصول الثنائي إلى القاهرة، على أن يرافق اللاعبان بعثة الأبيض التي ستطير غدا إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غد الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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