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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

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اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 08:10 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، والمقسمة للمجموعتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

 

مباريات اليوم للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

 

6 أكتوبر  ضد النصر

بورفؤاد ضد المريخ 

العبور ضد الشرقية 

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء

و تقام غدا الجمعة  المباراة الخامسة من المجموعة ذاتها والتي تجمع فريق الشمس ضد مستقبل وطن.   

مباريات اليوم للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"

 

مصر للتأمين ضد الانتاج الحربي   

بنها ضد اتحاد الشرطة 

النجوم ضد إيسترن كومباني  

جمهورية شبين ( باي ) 

ومن المقرر أن  تقام مباراتين من نفس المجموعة غدا الجمعة، حيث يلاقي فريق الو ايجيبت ضد دياموند، وفويق تيم إف سي أمام البلاستيك.  

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الثالثة 

6 أكتوبر  ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1 

المجموعة الرابعة 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الانتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي ) 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


وقرر اتحاد الكرة  تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع ناد من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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