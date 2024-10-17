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الرياضة - 05:06 - عاجل.. إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات للاتحادات الرياضية «بيان رسمي» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - عاجل.. إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات للاتحادات الرياضية «بيان رسمي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - عاجل.. إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات للاتحادات الرياضية «بيان رسمي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية

ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الإسراف فى المشاركات الخارجية.

هذا بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.

وكذلك تقنين وضبط الاجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر.

وسبق أن أصدر الوزير قرارا بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخرى من الإجراءات والضوابط سعيا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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