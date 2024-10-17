الرياضة - 05:06 - لماذا رفض سيراميكا كليوباترا انتقال بيكهام للزمالك.. معتز البطاوي يوضح.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - رد معتز البطاوي، المدير الرياضي لفريق سيراميكا كليوباترا، على أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، والتي تحدث فيها عن رفض سيراميكا كليوباترا بيع لاعبين للزمالك.

وأضاف معتز البطاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي سيراميكا كليوباترا، يحترم جميع الأندية داخل مصر سواء الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأن النادي يتعامل مع جميع الأندية على مسافة واحدة.

وأكد معتز البطاوي، أن إدارة النادي تلقت اتصالا رسميا من إدارة نادي الزمالك في شهر سبتمبر الماضي للتعاقد مع صديق أوجولا لاعب الفريق، موضحاً أن مفاوضات الزمالك لضم صديق أوجولا كانت مجرد مكالمة وأوضحنا أن اللاعب سينتقل إلى بيراميدز بعد الاتفاق بين الناديين، والقرار تم اتخاذه من جانب سيراميكا كليوباترا منذ يوليو الماضي،

وحول عدم انتقال أحمد رمضان بيكهام، إلى الزمالك، قال معتز البطاوي، «إن لديهم قاعدة داخل سيراميكا كليوباترا، هي عدم انتقال لاعب من الأهلي إلى الزمالك والعكس»، مؤكداً أن نادي الزمالك تواصل معنا لضم أحمد رمضان بيكهام لكن أبلغنا النادي أن اللاعب ليس معروضا للبيع وفقا لوجهة نظر فنية، مضيفاً أن تم إبلاغ إدارة الزمالك أن بيكهام جدد تعاقده مع سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم، قائلاً السوشيل ميديا وراء تلك الأخبار».

وأتم معتز البطاوي أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع أحمد ياسر ريان، والذي انتقل لصفوف نادي البنك الأهلي، مشدداً أنه لم تحدث أي مفاوضات بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا تخص اللاعب عمرو قلاوة والاعب عقده ممتد 4 مواسم أخرى، قائلاً«من المستحيل أن يتخلى سيراميكا كليوباترا عن أي لاعب في الوقت الحالي خاصة أن بداية الموسم اقتربت».