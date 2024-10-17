الرياضة - 05:06 - الحديدي يكشف.. ماذا قال حسام حسن للاعبي مصر بعد التأهل لكأس الأمم الأفريقية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - كشف الإعلامي وليد الحديدي، تفاصيل حديث حسام حسن مع لاعبيه عقب الفوز على موريتانيا والتأهل رسميًا لكأس أمم أفريقيا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن حسام حسن تحدث مع لاعبي منتخب مصر، بأن ما تحقق بالنسبة له مرضي للغاية، خاصة وأن التعادل ايضًا كان سيبقى مرضيًا له، ولكن اصرار اللاعبين هو من اتى بالفوز، وشكرهم على ذلك".

وأضاف: "حسام حسن قال للاعبيه، بأن المنتخب واجه ظروف صعبة للغاية في رحلة موريتانيا، من مدة سفر طويلة وأرضية ملعب من النجيل الصناعي، ولكن مع ذلك اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق الفوز وحسم التأهل".

وتابع: "حسام حسن أكد للاعبي منتخب مصر بأنه سعيد بأن المجموعة بالكامل نفذت الوعد الذي اتفق عليه الجميع مع بداية المعسكر وهو حسم التأهل لكأس الأمم".

وأشار إلى أن حسام حسن تحدث مع لاعبيه عقب المباراة عن سلبية متعلقة بمواجهتي موريتانيا، وهي عدم التصويب بقوة في المباراتين سواء في مباراة القاهرة أو في لقاء الإياب بموريتانيا، خاصة وأن الفريق كان يتدرب على التصويت خلال كل التدريبات الأخيرة.