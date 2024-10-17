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الرياضة - 05:06 - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - موعد مباراة الأهلي والزمالك.. عبر الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تقام بالمغرب بعد الفوز على رجاء أغادير بنتيجة 33 - 13 ضمن منافسات دور الثمانية، اليوم الأربعاء.

وأنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بتفوق كاسح بنتيجة 17 - 4، وواصل الفريق المصري تفوقه على نظيره المغربي في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بفارق 20 هدفا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد منافسه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي البطولة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل للدور ذاته بعد الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45 - 26، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا؟

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لكرة اليد، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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