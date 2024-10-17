الرياضة - 05:06 - سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:06 صباحاً - عبر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على بريميرو دو أوجوستو الأنجولي بنتيجة 26-20 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم.

وقدم الفريق أداءً قويًّا في الشوط الأول ونجح في التفوق بنتيجة 11-8.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل الدفاع القوي والسرعة في الهجوم والالتزام بتوجيهات المدير الفني، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 26-20 ويتأهل الفريق إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وتضم قائمة «سيدات يد الأهلي»: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.