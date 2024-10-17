السوبر المصري، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:06 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.

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