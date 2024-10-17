الرياضة - 01:19 - في حوار خاص.. وزير الرياضة يوجه رسالة قوية للتؤام بعد التأهل لأمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن تهانيه للمنتخب الوطني بمناسبة التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أهمية المنافسة للفوز بالبطولة التي ستقام في المغرب عام 2025.

وأكد وزير الرياضة خلال تصريحاته الخاصة بملعب الشمس مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن الهدف الأكبر هو التأهل لكأس العالم، موضحًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى للرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عملية تطوير كرة القدم المصرية منذ 6 سنوات، وتتعامل بحسم ومرونة مع القضايا المختلفة، بما يتوافق مع القوانين الدولية، لضمان عدم توقف النشاط الرياضي بسبب أي تدخلات حكومية قد تؤثر على استمراريته.