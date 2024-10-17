الرياضة - 01:03 - الحديدي: الزمالك يظهر بزي الموسم الجديد أمام بيراميدز.. وكونراد خطف الأضواء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:03 صباحاً - أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك سيظهر بزي الموسم الجديد في مباراة بيراميدز بالدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري، مشيرا إلى أنه كان مقررا أن يظهر الفريق بالزي الجديد في بداية الدوري لكن الشركة الراعية قررت ظهور الزمالك بالزي في لقاء بيراميدز.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البولندي كونراد ميشلاك الأنظار في مران الزمالك خلال الأيام الماضية، وكونراد قدم مستويات مميزة ولفت الأنظار وبات مرشح للتواجد في التشكيل الأساسي على حساب مصطفى شلبي".

وتابع: "توقفت مفاوضات الزمالك مؤخرا مع عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا".

وأوضح: "إدارة الزمالك طلبت استعارة اللاعب لمدة موسم واحد وهو ما رفضه مسئولي سيراميكا وطلبوا 40 مليون للموافقة على بيع اللاعب".