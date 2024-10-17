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الرياضة - 12:26 - وزارة الرياضة: إعادة دراسة ضوابط سفر البعثات الرياضية خارج مصر.. فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:26 - وزارة الرياضة: إعادة دراسة ضوابط سفر البعثات الرياضية خارج مصر.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:26 - وزارة الرياضة: إعادة دراسة ضوابط سفر البعثات الرياضية خارج مصر.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:26 صباحاً - كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، دور الوزارة في إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الاسراف فى المشاركات الخارجية.

وأضاف محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.

وتابع محمد الشاذلي، أنه سيتم تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة، مؤكداً أنه يجب سيتم تقنين وضبط الاجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر.

وواصل محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على إعادة هيكلة وحوكمة المنظومة الرياضية بهدف وضعها على المسار الصحيح، قائلاً«الفترة المقبلة ستشهد مجموعة أخرى من التوصيات والقرارات المعنية للمساهمة في إعادة تصحيح المسار لكل المنظومة الرياضية فيما يتعلق بالاتحادات».

وتابع محمد الشاذلي، «يمنع إقامة معسكرات في دول بعيدة عن التي تستضيف البطولة مثلا مش هنعمل معسكر في دولة أوروبية لبطولة هتقام في السعودية ووقتها طبقا للتعديل الجديد أما المعسكر يكون في مصر أو السعودية».

وأشار محمد الشاذلي، إلى أن هناك بند في الضوابط الجديدة من الوزارة تتعلق بأن الأولوية في إقامة المعسكرات داخل مصر للمنتخبات، مؤكداً أن يجب على الاتحادات تقديم توضيح لأسباب رغبته في إقامة معسكر للمنتخب خارج البلاد، مضيفاً أن مصر تملك إمكانيات لا تقل عن أي دولة أخرى لاستضافة معسكرات المنتخبات.

وأكد محمد الشاذلي، أنه مازالت لجان التفتيش والرقابة تواصل عملها في كل الاتحادات الرياضية داخل مصر، مضيفاً أن اتحاد الكرة برر للجان التفتيش المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة عدم خوض ودية أخرى بعد مباراة بلجيكا بأنها رؤية تتعلق بالمدير الفني للمنتخب مصر.

وأتم محمدالشاذلي، أن المنظومة الرياضية ليست فقط أجهزة فنية أو إدارات ولكن أيضًا منظومة طبية ولجان متخصصة وإدارات خاصة بتأهيل المنظومة الرياضية، وإدارات معنية بالإعداد وإعادة تأهيل وضبط للمنظومة المالية والإدارية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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