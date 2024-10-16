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الرياضة - 11:36 - خالد الغندور: رمضان صبحى لن يعود لـ الأهلي في وجود الخطيب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - خالد الغندور: رمضان صبحى لن يعود لـ الأهلي في وجود الخطيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - خالد الغندور: رمضان صبحى لن يعود لـ الأهلي في وجود الخطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - قال الإعلامى خالد الغندور، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز لن يعود إلى الأهلي في وجود محمود الخطيب رئيس النادى، مؤكداً أن اللاعب لن ينتقل أيضاً للقلعة البيضاء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "هناك الكثير يقول أن رمضان يتمنى العودة للنادى الأهلي ويرفض العودة إلى نادى الزمالك وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

تابع: "رمضان صبحي شخصية مهذبة تحمل الكثير من التطاول في الشارع وأتمنى من أي مسئول أو إعلامى عدم الحديث باسم اللاعب".

وواصل: "رمضان لم ينشر أي شيء على حساباته ولديه نادى ويحترم النادى المتواجد فيه ورمضان صبحي يشعر بالراحة في بيراميدز وليس عليه ضغوطات ويحصل على مقابل مادى مريح".

وواصل: "رمضان صبحى لن يعود إلى الأهلي في وجود الخطيب والزمالك لن يستطيع تحمل راتب اللاعب وبيراميدز لن يبيعه للقلعة البيضاء".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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