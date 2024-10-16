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الرياضة - 11:20 - سيراميكا: الزمالك طلب ضم صديق إيجولا.. وبيراميدز أنهى الأمور رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - سيراميكا: الزمالك طلب ضم صديق إيجولا.. وبيراميدز أنهى الأمور رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - سيراميكا: الزمالك طلب ضم صديق إيجولا.. وبيراميدز أنهى الأمور رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:20 مساءً - تحدث معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة انتقال عمرو قلاوة إلى نادي الزمالك.

وقال معتز البطاوي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لا صحة تمامًا لطلب الزمالك التعاقد مع عمرو قلاوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف البطاوي: "الزمالك كان يرغب في التعاقد مع صديق إيجولا في فترة الانتقالات الجارية".

وتابع: "أبلغنا إدارة الزمالك بإتمام تعاقد بيراميدز مع إيجولا".

واختتم البطاوي تصريحاته قائلاً: "الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمي وكانت شفهيًا فقط وجميع من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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