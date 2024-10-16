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الرياضة - 11:20 - بيراميدز يجهز مفاجأة لـ الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:20 - بيراميدز يجهز مفاجأة لـ الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - بيراميدز يجهز مفاجأة لـ الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:20 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، سعيد بمستوى إبراهيم عادل وتركيزه في التدريبات قبل السفر مع منتخب مصر إلى نواكشوط وتسجيله هدف الفوز وتأهل مصر إلى أمم إفريقيا 2025.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مصدر بنادي بيراميدز قال انتظروا إبراهيم عادل بشكل جديد ومستوى مميز مع بيراميدز الفترة المقبلة".

وتابع: "يورتشيتش يجهز اللاعب إبراهيم عادل ليكون مفاجأة السوبر المصري بداية من مباراة الزمالك".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمواجهة بيراميدز المرتقبة، مساء الأحد المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غد الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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