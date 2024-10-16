ريو فرديناند يكشف سبب رفض يورجن كلوب تدريب منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:04 مساءً - أرجع مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، رفض الألماني يورجن كلوب، فرصة تولي منصب مدرب منتخب إنجلترا، إلى احترام ناديه السابق ليفربول.

وتم تعيين الألماني الآخر توماس توخيل، كمدرب للمنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، علمًا بأنه يبدأ مهمته رسميًا مع بداية العام الجديد.

راحة كلوب ومنصبه الجديد

وكان كلوب، الذي ترك ليفربول بنهاية الموسم الماضي، من أجل الحصول على راحة، ضمن قائمة المرشحين لخلافة المدرب جاريث ساوثجيت، لكنه اختار العمل كمدير رياضي في شركة ريد بول.

ولا يعتقد فرديناند أن كلوب كان مرشحا واقعيًا، بعد أن استشهد بالإرهاق والحاجة إلى استراحة كأسباب رئيسية لرحيله عن ليفربول بعد 9 سنوات مع الريدز.

وقال فرديناند عبر قناته على منصة يوتيوب: "من كان متاحًا أيضًا؟ كلوب، خرج من ليفربول، لكنني لا أعتقد أنه كان من السهل الحصول عليه".

وأضاف: "لا أعتقد أنه يمكنه إثارة حفيظة جماهير ليفربول، التي تربطه بهم علاقة رائعة بعد كل تلك السنوات. لقد غادر تحت ذريعة أنه كان متعبًا وكانت هناك مشاكل شخصية، ثم ظهر على الفور كمرشح تدريب منتخب إنجلترا.. لا أعتقد أن هذا كان سيحدث".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .