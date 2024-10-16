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الرياضة - 10:57 - بيراميدز لـ الأهلي: إبراهيم عادل أصل من أصولنا ولن يرحل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:57 - بيراميدز لـ الأهلي: إبراهيم عادل أصل من أصولنا ولن يرحل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:57 - بيراميدز لـ الأهلي: إبراهيم عادل أصل من أصولنا ولن يرحل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:57 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل إدارة نادي بيراميدز، رد على ما تردد بشأن رغبة إبراهيم عادل في الرحيل عن النادي، وتحديدا بعد رغبة الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن ملاك بيراميدز أكدوا أن إبراهيم عادل أصل من أصول النادي ولن يرحل لأي ناد في مصر سواء الأهلي أو الزمالك مهما كانت الإغراءات المالية".

وأكمل: "المصدر أكد أن إدارة بيراميدز قد توافق على رحيل إبراهيم عادل للاحتراف في أوروبا فقط، بمقابل مادي لن يقل عن 5 ملايين دولار".

واختتم الغندور: "المصدر تسائل هل يقل إبراهيم عادل عن أحمد زيزو الذي تلقى عرضا من أحد الأندية بالسعودية مقابل 5 ملايين دولار، لاعبنا صغير في السن وإمكانيات تفوق أي لاعب في مصر ولن يرحل مهما كانت الإغراءات".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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