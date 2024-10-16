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رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بفريق الكرة النسائية (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بفريق الكرة النسائية (صور) - أخبار كلمتك

رئيس نادي المقاولون العرب يجتمع بفريق الكرة النسائية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:56 مساءً - عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب جلسة مع فريق الكرة النسائية بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بحضور الكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، والكابتن هبة رزق  المدير الفني للفريق.

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وطالب المهندس محسن صلاح  اللاعبين والجهاز الفني، بتقديم مستويات مميزة تليق باسم نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية مؤكدا أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني واللاعبات على تحقيق الهدف المنشود باحتلال مركز يليق باسم النادي في البطولة.

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ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي ان إدارة النادي تقف وتدعم الفريق في مشواره في دوري الكرة النسائية مطالبا لاعبات الفريق يخوض المباريات بتركيز وحصد النقاط كأنها مباريات كؤوس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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