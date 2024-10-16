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الرياضة - 10:39 - موعد أول ظهور رسمي لـ بوكتينيو مع المنتخب الأمريكي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:39 - موعد أول ظهور رسمي لـ بوكتينيو مع المنتخب الأمريكي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - موعد أول ظهور رسمي لـ بوكتينيو مع المنتخب الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - يخوض منتخب أمريكا مواجهة قوية أمام جامايكا في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف الشهر المقبل، في أول ظهور رسمي للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للمنتخب الأمريكي.

وأعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) أن المباراة الأولى بين المنتخبين ستقام يوم 14 نوفمبر في كينجستون، بينما ستقام مباراة الإياب بعد أربعة أيام في سانت لويس.

وفي باقي مباريات دور الثمانية بالبطولة يلتقي المكسيك مع هندوراس، وكندا مع سورينام، وبنما مع كوستاريكا.

وفاز المنتخب الأمريكي بالنسخ الثلاث الأولى من البطولة.

وسيتأهل الفائزون في ربع النهائي إلى بطولة الكأس الذهبية في العام المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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