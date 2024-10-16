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إحصائية لـ الدوري الفرنسي تحرج حارس مرمى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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إحصائية لـ الدوري الفرنسي تحرج حارس مرمى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إحصائية لـ الدوري الفرنسي تحرج حارس مرمى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:30 مساءً - تواصل الضغوطات على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا بسبب تراجع مستواه منذ بداية الموسم الجاري، خاصة في الدوري الفرنسي.

دوناروما خارج قائمة أفضل حراس الدوري الفرنسي 

نشرت رابطة الدوري الفرنسي "الليج وان" قائمة بأفضل حراس مرمى في المسابقة منذ بداية الموسم الجاري، حيث حل دوناروما خامسا بين أكثر الحراس كفاءة وفاعلية في مباريات فريقه بنسبة تصديات 73.3%.

ويعتلي هذه القائمة بريس سامبا لاعب لانس والحارس الثالث لمنتخب فرنسا بنسبة تصديات 84.6% ثم مارسين بولكا حارس مرمى نيس 81.6% وفيليب كون حارس موناكو 77.8%، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى أولمبيك مارسيليا بنسبة 75%.

واعتلى بولكا حارس مرمى نيس قائمة الأكثر تصديا برصيد 31 إنقاذا، خلفه يتساوى كل من يفان ضيوف من ريمس ولوكاس بيري من أولمبيك ليون برصيد 28 تصديا، ثم يايا فوفانا حارس مرمى أنجيه 27 تصديا، وأرثور ديسماس من لوهافر 26 تصديا، وروي حارس مرمى مارسيليا 24 تصديا.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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