ناد إنجليزي ينافس ريال مدريد على صفقة ألفونسو ديفيز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:30 مساءً - يسعى نادي ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ناديه في يونيو المقبل.

وكشفت شبكة "سكاي ألمانيا" وصحيفة "آس" الإسبانية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حريص أيضًا على التعاقد مع ألونسو ديفيز، حيث يتواجد اللاعب في في قائمة الصفقات المحتملة للشياطين الحمر بالصيف المقبل.

ويذكر التقرير أن ريال مدريد في وضع أفضل بكثير للتعاقد مع ديفيز، حيث إن مانشستر يونايتد متشائم بشأن فرصهم في الموافقة على الشروط الشخصية للعقد.

وسبق وتحدث ديفيز عن مستقبله، قائلًا: "أركز تمامًا على مبارياتي مع الفريق ولا أهتم بما يقال حول مستقبلي، بغض النظر إذا بقيت أو غادرت بايرن ميونخ، دائمًا ما ستكون هناك مكانة لهذا النادي في قلبي".

وحين سُئل عن تجديد عقده، أفاد: "التجديد؟ سؤال جيد، لكن يجب أن تستفسر عن الأمر من خلال وكيل أعمالي".

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم نجم ليفربول في الانتقالات الشتوية

فيما حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع الريدز، وسيكون لديه حرية التفاوض مع أي ناد بدءا من يناير القادم.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يواصل العمل على صفقة ألكسندر أرنولد، لكن الأنباء حول التعاقد معه في يناير من المرجح أن تكون بعيدة عن الصواب.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من إصابة كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن ريال مدريد ما زال ينوي التوقيع مع أرنولد مجانًا في يوليو 2025، بعد انتهاء عقده.

ومن غير المرجح أن يرغب ليفربول في السماح لألكسندر أرنولد بالرحيل في منتصف الموسم، كما أن اللاعب سيرغب بالتأكيد في ترك نادي طفولته بأفضل شروط ممكنة.

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