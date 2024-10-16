ريال مدريد يحسم موقفه من ضم نجم ليفربول في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - حسم ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع الريدز، وسيكون لديه حرية التفاوض مع أي ناد بدءا من يناير القادم.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يواصل العمل على صفقة ألكسندر أرنولد، لكن الأنباء حول التعاقد معه في يناير من المرجح أن تكون بعيدة عن الصواب.

وأضافت الشبكة أنه على الرغم من إصابة كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن ريال مدريد ما زال ينوي التوقيع مع أرنولد مجانًا في يوليو 2025، بعد انتهاء عقده.

ومن غير المرجح أن يرغب ليفربول في السماح لألكسندر أرنولد بالرحيل في منتصف الموسم، كما أن اللاعب سيرغب بالتأكيد في ترك نادي طفولته بأفضل شروط ممكنة.

ريال مدريد عن اتهام مبابي بالاغتصاب: أكبر كذبة في تاريخ الرياضة

فيما قدم نادي ريال مدريد، دعمه الكامل لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعد أن ذكرت الصحافة السويدية أنه يخضع للتحقيق بتهمة الاغتصاب خلال زيارة له الى السويد خلال الفترة الدولية الأخيرة.

ولا يبدو أن النادي بطل أوروبا وإسبانيا الموسم الماضي، والذي لم يدل بأي تعليق على هذه التقارير، قلق للغاية بشأن العواقب المحتملة لهذه الاتهامات.

ريال مدريد يصف الاتهامات بالكاذبة

ووصف مصدر داخلي في النادي المدريدي، لوكالة "فرانس برس" شريطة عدم الكشف عن هويته، الاتهامات بأنها "أكبركذبة في تاريخ الرياضة".

وتم انتقاد النادي أمس الثلاثاء بعد قيامه بحذف صور مبابي التي نشرها في حملة ترويجية مع الشركة الراعية "أديداس" المصنعة للقمصان، لكن النادي رد إن السبب ببساطة هو أن الراعي الرسمي لحذاء مبابي هو شركة نايكي المنافسة التقليدية لشركة أديداس.

تم التشكيك في التفسير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار العديد من الأشخاص إلى أن العديد من اللاعبين في الصور التي نشرها ريال مدريد هم أيضا متعاقدون مع شركة نايكي، مثل زميله الدولي الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وفي خضم العاصفة الإعلامية وفي اليوم الذي تحدثت فيه محاميته إلى وكالة فرانس برس ووسائل إعلام فرنسية أخرى للإصرار على أن موكلها "مصدوم" لارتباط اسمه بتحقيق في قضية اغتصاب، مشيرة الى انها ستتخذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير، تدرب مبابي بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق.

ونشر النادي مقاطع فيديو للمهاجم الفرنسي خلال التدريب ومن المتوقع أن يكون متاحا لخوض المباراة ضد سيلتا فيجو السبت في الدوري الإسباني وذلك بعد تعافيه من الانزعاج العضلي في فخذه الأيسر الذي أبعده عن الملاعب وغاب عن مباراتي فرنسا خلال التوقف الدولي الأخير.

اختار مبابي خلال الإجازة التي حصل عليها، الذهاب إلى ستوكهولم مع مجموعة من الأصدقاء، حيث وصل في 9 أكتوبر وغادر في 11 من الشهر نفسه.

وكشفت تقارير في وسائل الإعلام السويدية أن مبابي وأصدقاءه زاروا مطعما وملهى ليليا. وبمجرد مغادرة المجموعة السويد، توجهت امرأة إلى الشرطة السويدية تزعم أنها كانت ضحية اغتصاب.

وكانت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية أول وسيلة إعلامية تكشف عن فتح تحقيق في قضية اغتصاب، وقد انتقد مبابي التقرير ووصفه بأنه "أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وزعم أن هناك صلة بين الاتهامات ونزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان.

رد مبابي على الأزمة

وقال مبابي على موقع "إكس": "كان الأمر متوقعا للغاية، لأنه جاء عشية جلسة الاستماع، كما لو كان ذلك عن طريق الصدفة".

وأكد المدعي العام السويدي فقط أنه تم فتح تحقيق، دون تسمية مبابي.

وفي حديثها لوسائل الإعلام الفرنسية يوم الثلاثاء، أصرت محامية مبابي، ماري أليكس كانو برنار، على أن مبابي "مرتاح" لأنه "لم يرتكب أي خطأ".

وقالت كانو برنار إن مبابي "طلب من مكتبي عدم ترك الأمور كما هي لأنه من المستحيل السماح بالتشهير بهذه الطريقة، ولهذا السبب سنقدم شكوى بتهمة التشهير".

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