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الرياضة - 10:06 - مودرن سبورت يهزم النصر الليبي بثنائية نظيفة وديًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - مودرن سبورت يهزم النصر الليبي بثنائية نظيفة وديًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مودرن سبورت يهزم النصر الليبي بثنائية نظيفة وديًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - فاز فريق مودرن سبورت على نظيره النصر الليبي بهدفين دون رد، في الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

أحرز الهدف الأول الكاميروني جوناثان نجويم من ركلة حرة غير مباشرة من خارج منطقة الجزاء، فيما عزز الهدف أحمد عاطف بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لمدافع الفريق الضيف.

ويخوض مودرن سبورت عدة وديات لتجهيز اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد والمقرر له نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وبدأ فريق مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد يحيى في حراسة المرمى

خط الدفاع باسم علي وخالد رضا ومحمد دسوقي ونادر هشام

خط الوسط محمد صبري ومحمد نصير وعمرو السيسي وأميسي وأحمد مصطفى

وفي الهجوم: فيجيري.

وشارك خلال اللقاء كلا من كريم عماد وعلي زعزع وجوناثان نجويم وأحمد عاطف وعلي الفيل ومحمد مسعد وعبد الرحمن شيكا ومحمود رزق ومحمود شعبان وغنام محمد وسليم سليمان (مواليد 2005).

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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