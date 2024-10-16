منتخب الشاطئية يستعد لأمم إفريقيا بحضور مشهور والعطار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - منتخب الشاطئية، واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته تحت قيادة مصطفي لطفي المدير الفني بالغردقة، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

حلمي مشهور يدعم لاعبي منتخب الشاطئية

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

ووجه المدير الفني لمنتخب الشاطئية الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي على دعمهم المستمر للمنتخب من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والنتائج.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا الشاطئية

وأوقعت القرعة منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وشارك ١٥ لاعبا فى المران وظهروا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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