الرياضة - 09:49 - الجزيري وعمر فرج يصلان القاهرة للانضمام إلى الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:49 مساءً - وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، كل من، التونسي سيف الدين الجزيري والفلسطيني عمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الانتهاء من التواجد مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

واطمأن الجهاز الإداري لفريق الزمالك على وصول الثنائي إلى القاهرة، على أن يرافق اللاعبان بعثة الأبيض التي ستطير غدا إلى الإمارات استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غد الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.