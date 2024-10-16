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3 وديات فى ختام معسكر منتخب 2005، وميكالى يشيد باللاعبين - أخبار كلمتك

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3 وديات فى ختام معسكر منتخب 2005، وميكالى يشيد باللاعبين - أخبار كلمتك

3 وديات فى ختام معسكر منتخب 2005، وميكالى يشيد باللاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:43 مساءً - منتخب 2005، خاض لاعبو منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم ثلاث وديات بين بعضهم البعض، فى ختام معسكرهم المغلق بمدينة أكتوبر، الذى استمر عشرة أيام فى أول ظهور للبرازيلى ميكالى المدير الفني، بعد توليه المسئولية مطلع الشهر الجاري.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية حالة عدم ضيافتها فى مصر حيث يوجد تنافس بين مصر وكوت ديفوار على تنظيم البطولة.

تشكيل الفريق A

شارك فى الوديات الثلاثة 3 فرق وضم الفريق A بالزي الأبيض ويتكون من:الحارس المنشاوي.. معتز محمد وبوستانجي مساكين ومحمد ابراهيم باك يمين ومحمود لبيب باك شمال - وفي الوسط فارس خالد وكاباكا ومحمد السيد - وفى الهجوم عمر خضر شمال وعمرو بيبو يمين وزعلوك رأس حربة.

ميكالي مع منتخب 2005، كلمتك

تشكيل الفريق B

وضم الفريق B بالزي الاورانح الحارس جابر واحمد مجدى وزياد خالد مساكين ومحمد سمير يمين ومهاب سامي شمال وفى قلب الوسط احمد وحيد ومروان محمود - وكريم حسنين وفى الهجوم احمد شرف يمين وحسام حسن شمال وعموري رأس حربه..

تشكيل الفريق C

وضم فريق C بالزي الأزرق: الحارس احمدوهب الله واياد صلاح وبلال موسي مساكين وزيزو يمين وحسن ابو المعاطي شمال وفى الوسط سيف سفاجا وكريم احمد ومحمد عبد الناصر وفى الهجوم حامد عبد الله وانس مالك تحت رأس الحربة مهند

ميكالي يطبق أفكاره الخططية

الوديات الثلاثة كانت بمثابة تطبيق لأفكار وجمل فنية وخططية حرص ميكالى على منحها للاعبين على مدار المعسكر وعلى خلفيتها سيتم الاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب 

وأشاد ميكالى باللاعبين وقدرتهم العالية على تنفيذ فكره مؤكدا أنهم على مدار الفترة القادمة سيكونوا بمثابة نواة حقيقية لجيل متكامل قادم على الطريق.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2005 

ويضم الجهاز المعاون لميكالى كلا من مواطنيه: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، ومعهم المدرب الوطني علاء عبده، وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجي للتدليك واحمد ايهاب وعمرو سلمان الاداريين وعلاء سعيد مدير المهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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