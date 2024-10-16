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بعد العودة للقاهرة، ثلاثي منتخب مصر راحة اليوم من تدريبات بيراميدز - أخبار كلمتك

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بعد العودة للقاهرة، ثلاثي منتخب مصر راحة اليوم من تدريبات بيراميدز - أخبار كلمتك

بعد العودة للقاهرة، ثلاثي منتخب مصر راحة اليوم من تدريبات بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:38 مساءً - حصل ثلاثي منتخب مصر ابراهيم عادل ومحمد حمدي ومصطفي فتحي علي راحة سلبية من تظريبات فريق نادي بيراميدزاليوم الأربعاء بعدعودتهم من موريتانيا، بعد التأهل لأمم أفريقيا بالمغرب ٢٠٢٥.

 

وعاد الفريق السماوي لاستئناف تدريباته اليوم الأربعاء،بالدفاع الجوي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا مساء الأحد الماضي.

موعد سفر بيراميدز إلي الإمارات

ويختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء غدا الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض بطولة السوبر المصري.

 

وانهي مسئولو بيراميدز إجراءات سفر لاعبيه الي دولة الامارات للمشاركة بالسوبر المصري بمشاركة اربع فرق هم الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز في الفترة من 20 الي 24 اكتوبر الجاري

وخاض بيراميدز معسكرا مغلقا بتركيا تحضيرا لبداية الموسم، والذي سيبدأ بمواجهة الزمالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في أبوظبي بنصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 4 أكتوبر واستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري، وخاض خلاله مباراتين وديتين


وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".
 

وخسر نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما ٦٠ دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري


مباراة الزمالك وبيراميدز تقام فى الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري


ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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