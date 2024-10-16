الرياضة - 09:05 - رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 مساءً - طالبت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، بإلغاء بطولة كأس العالم للأندية، بداعي أن البطولة الموسعة غير مرغوب فيها من قبل شركات البث أو الأندية أو اللاعبين أو الرعاة.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقًا في البطولة التي ستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على 11 مدينة بأكملها و12 ملعبًا لاستضافة نهائيات المسابقة، ضمن الفعاليات الخاصة بمهرجان جلوبال سيتزين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتستضيف 11 مدينة تتضمن 12 ملعبًا منافسات البطولة وهي:

مدينة ميامي - ملعب "هارد روك ستيديوم"

مدينة سياتل - ملعب "لومين فيلد"

مدينة لوس أنجلوس - ملعب "روز بول ستيديوم"

مدينة أورلاندو - ملعب "كامبنج وورلد ستيديوم" - ملعب "إنتر أند كو ستيديوم"

مدينة أتلانتا - ملعب "مرسيدس بنز أرينا"

مدينة ناشفيل - ملعب "جيوديس بارك"

مدينة شارلوت - ملعب "بنك أوف أمريكا ستيديوم"

مدينة سينسيناتي - ملعب "تي كيو إل ستيديوم"

مدينة واشنطن - ملعب "أودي فيلد"

مدينة فلادليفيا - ملعب "لينكولن فايننشينال فيلد"

مدينة نيويورك (نيوجيرسي) - ملعب "ميتلايف ستيديوم"

ويستصيف ملعب "ميتلايف ستيديوم" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، المباراة النهائية التي ستقام يوم 13 يوليو 2025.

كما أعلن فيفا عن إقامة حفل بين شوطَي المباراة النهائية سيكون الأول من نوعه في تاريخ كأس العالم.

وأفادت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، طلب من رئيس فيفا، جياني إنفانتينو إلغاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وقال تيباس، إن البطولة الموسعة غير مرغوب فيها من قبل شركات البث أو الأندية أو اللاعبين أو الرعاة.