كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «بالشال الفلسطينى».. محمود قابيل يدعم القضية الفلسطينية بـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفتوح و من غير بطانة.. فستان أروى جودة يثير الجدل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، مي سليم وميس حمدان توجهان دعوة عاجلة للمنتجين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:05 - رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:05 - رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - رابطة الدوري الإسباني تطالب بإلغاء مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 مساءً - طالبت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، بإلغاء بطولة كأس العالم للأندية، بداعي أن البطولة الموسعة غير مرغوب فيها من قبل شركات البث أو الأندية أو اللاعبين أو الرعاة.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقًا في البطولة التي ستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

واستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على 11 مدينة بأكملها و12 ملعبًا لاستضافة نهائيات المسابقة، ضمن الفعاليات الخاصة بمهرجان جلوبال سيتزين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتستضيف 11 مدينة تتضمن 12 ملعبًا منافسات البطولة وهي:

مدينة ميامي - ملعب "هارد روك ستيديوم"

مدينة سياتل - ملعب "لومين فيلد"

مدينة لوس أنجلوس - ملعب "روز بول ستيديوم"

مدينة أورلاندو - ملعب "كامبنج وورلد ستيديوم" - ملعب "إنتر أند كو ستيديوم"

مدينة أتلانتا - ملعب "مرسيدس بنز أرينا"

مدينة ناشفيل - ملعب "جيوديس بارك"

مدينة شارلوت - ملعب "بنك أوف أمريكا ستيديوم"

مدينة سينسيناتي - ملعب "تي كيو إل ستيديوم"

مدينة واشنطن - ملعب "أودي فيلد"

مدينة فلادليفيا - ملعب "لينكولن فايننشينال فيلد"

مدينة نيويورك (نيوجيرسي) - ملعب "ميتلايف ستيديوم"

ويستصيف ملعب "ميتلايف ستيديوم" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، المباراة النهائية التي ستقام يوم 13 يوليو 2025.

كما أعلن فيفا عن إقامة حفل بين شوطَي المباراة النهائية سيكون الأول من نوعه في تاريخ كأس العالم.

وأفادت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، أن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، طلب من رئيس فيفا، جياني إنفانتينو إلغاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وقال تيباس، إن البطولة الموسعة غير مرغوب فيها من قبل شركات البث أو الأندية أو اللاعبين أو الرعاة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق