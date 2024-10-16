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إبراهيم نور الدين: نستكمل شرح تعديلات قانون التحكيم لأندية الدوري بعد السوبر - أخبار كلمتك

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إبراهيم نور الدين: نستكمل شرح تعديلات قانون التحكيم لأندية الدوري بعد السوبر - أخبار كلمتك

إبراهيم نور الدين: نستكمل شرح تعديلات قانون التحكيم لأندية الدوري بعد السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:57 مساءً - قال إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، إنه عقد اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة المؤتمرات باتحاد الكرة مع المديرين الإداريين بأندية الدوري الممتاز الـ18، تم خلالها شرح التعديلات الجديدة بقانون كرة القدم.

أضاف إبراهيم نور الدين في تصريحات خاصة، أنه بعد عودته من الإمارات حيث يرافق حكم السوبر المصري، سيقوم باستكمال جلساته مع الأندية لشرح تعديلات قانون كرة القدم مع باقي الأندية استعدادا للموسم الكروي 2024 - 2025 

نور الدين يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق رئيس الإدارة الفنية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة نيته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية، إنه سيحسم موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، عقب عودته من الإمارات، حيث يراقب الحكام المشاركين في إدارة مباريات السوبر المصري.

كأس السوبر المصري، كلمتك

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلي بطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا في الفترة بين يوم 20 إلى يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في دولة الإمارات.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري  

ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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