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الرياضة - 08:29 - منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:29 - منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:29 - منتخب الشاطئية يواصل تدريباته استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:29 مساءً - واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، استعداداته تحت قيادة مصطفى لطفي المدير الفني بالغردقة، استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وحرص اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على التواجد في التدريبات، لتحفيز اللاعبين والتأكيد على أهمية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والحصول على اللقب الإفريقي.

ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي على دعمهم المستمر للمنتخب من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والنتائج.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا، المغرب وتنزانيا.

وشارك 15 لاعبا فى المران وظهورا بمستوى فنى وبدنى نال رضا الجهاز الفني.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبد النبي، حسان محمد، مصطفي على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبد الرحمن الشافعي، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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