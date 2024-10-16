الأهلي 2008 يفوز على وادي دجلة بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:28 مساءً - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الجمهورية.

وافتتح حمزة عبد الكريم ثنائية الأهلي برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وأضاف عبد الرحمن رامي «مانو» الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل خطأ مدافع دجلة في تشتيت الكرة وتسلمها على صدره قبل أن يسدد في الشباك.

وقبل لحظات من نهاية المباراة كان الأهلي قريبًا من تسجيل الهدف الثالث، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد مدافعي دجلة، إلا أن حارس دجلة تصدى لتسديدة مهند الشامي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 0.

تشكيل أهلي 2008 أمام وادي دجلة

وبدأ «أهلي 2008 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: محمد صبري شندي - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر العدوي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك صالح موسى بدلًا من عمر العدوي، ويوسف علاء بدلًا من محمد صبري شندي، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وحسن محمد بدلًا من حمزة الدجوي، وعمر محمود بدلًا من بلال عطية.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008 رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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