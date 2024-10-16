بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية “مركز شباب الجزيرة 2”، بمدينة السادس من أكتوبر وذلك استعدادًا لاستقبال الشباب والجماهير وقبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

يأتي مشروع مركز شباب الجزيرة 2 ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشباب المصري.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته أن مركز شباب الجزيرة 2 يقدم خدمات متنوعة ومتكاملة لأهالي المنطقة، حيث يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير جميع المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تم إنشاء مركز التنمية الشبابية بميزانية بلغت 190 مليون جنيه، ولم تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة منها، حيث تم تمويل المشروع من خلال العائدات الاقتصادية المتحققة من المشروعات الرياضية المختلفة. ونسعى دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يحقق التنمية المستدامة.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

كما أكد وزير الشباب والرياضة على استمرار الوزارة في بذل كل الجهد لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة للشباب، كونهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب سيدات تنس الطاولة

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب سيدات تنس الطاولة، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” خلال الفترة بين 12 وحتى 19 أكتوبر الحالي.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وحصد منتخب سيدات تنس الطاولة لقب البطولة بعد الفوز في النهائي على منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 والتأهل إلى بطولة العالم للفرق.

وجدد الوزير تأكيده علي دعم الدولة للمنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات الدولية والقارية، مشيرًا إلى نجاح المنظومة الرياضية بفضل دعم الرئيس، وهو ما تتأتي ثماره تباعًا في نتائج المنتخبات في مختلف الألعاب.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا حلمي، مروة الهضيبي وهند فتحي.

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