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الرياضة - 07:46 - «لم أحسم قراري بعد».. توخيل يرد على أول أزمة في منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - «لم أحسم قراري بعد».. توخيل يرد على أول أزمة في منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - «لم أحسم قراري بعد».. توخيل يرد على أول أزمة في منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:46 مساءً - رد توماس توخيل، المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا، على أول أزمة ستواجهه مع الأسود الثلاث بعد تعيينه رسميا اليوم، خلفا لجاريث ساوثجيت.

وأثير موضوع النشيد الوطني لإنجلترا مجددا في غضون شهرين بعد قرار تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

واجه لي كارسلي المدرب المؤقت الحالي لمنتخب إنجلترا، واللاعب السابق بمنتخب جمهورية أيرلندا أسئلة مماثلة عندما تولى قيادة المنتخب الإنجليزي في دوري أمم أوروبا في سبتمبر، وقرر عدم ترديد النشيد الإنجليزي.

وقال توخيل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام في ملعب ويمبلي اليوم الأربعاء "أتفهم أنه قرار شخصي، فهناك مدربون يرددون النشيد، وبعضهم يختار عدم ترديده ".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لم أتخذ قراري بعد، وبغض النظر عن قراري، سأحترم إنجلترا كثيرا ونشيدها الحماسي للغاية".

وقال توخيل إنه لم يواجه أي مشكلة بشأن المدة القصيرة لتعاقده، مشيرا "لقد اتفقنا على 18 شهرا في البداية ثم سنرى ما سيحدث".

وأضاف مازحا "لدي خبرات كبيرة بالعقود التي تمتد 18 شهرا" في إشارة لمدة تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتابع "مدة التعاقد ستساعدنا على التركيز على التأهل لكأس العالم والمنافسة على اللقب".

وسئل توخيل عما إذا كان قد تحدث مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، الذي ضمه لبايرن ميونخ في الموسم الماضي، وما إذا كان سيحتفظ المهاجم المخضرم بارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.

وأجاب المدرب الألماني "لم أتحدث مع أحد، لقد حافظنا على سرية المفاوضات، لذا لم أتحدث مع كين أو المدرب السابق جاريث ساوثجيت، ولا أفعل ذلك عادة ليكون لي وجهة نظري ".

وواصل "الحديث عن شارة قيادة منتخب إنجلترا أمر سابق لأوانه، وأنتم تعرفون مدى تقديري لهاري كين، وإصراري الشديد على ضمه لصفوف بايرن ميونخ".

وأختتم توخيل تصريحاته "من المهم الآن احترام ودعم المدرب الحالي لي كارسلي قبل معسكر نوفمبر".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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